Premio assicurazione auto: quali sono i fattori decisivi

Sono presenti degli istituti di ricerca che analizzano dettagliatamente le offerte assicurative e le relative società erogatrici di servizi, al fine di stilare delle graduatorie di credibilità, efficienza e trasparenza nei confronti del cliente finale.

Tutti questi dati vengono inseriti in report, molto densi di spiegazioni e di tabelle, che sono liberamente consultabili e che identificano le qualità della propria compagnia assicurativa rispetto a dei parametri ed a delle caratteristiche concrete inerenti a varie aree di operatività identificate dall’ Istituto Qualità .

Sono i fattori concreti e non solo quelli teorici a qualificare il livello di capacità di una Assicurazione online come quello di una con sede fisica e filiali fisiche, e a soddisfare il cliente in tutti i suoi possibili bisogni, durante il suo percorso assicurativo.

ConTe.it si conferma come una società di distribuzione assicurativa assolutamente pregiata nel fornire tutti gli elementi di informazione adatti per comprendere e gestire le numerose offerte proposte; il cliente interagisce e si informa tramite strumenti online fino a comunicare con i consulenti dedicati.

I report segnalano una generale soddisfazione nel ricevere risposte, assistenza e, cosa più importante, consigli utili per il proprio preventivo assicurazione auto.

È, infatti, determinante comprendere gli elementi base di un premio assicurativo onde riuscire ad accedere ad offerte migliori, più economiche e consone ai propri bisogni.

Non è difficile orientarsi, le basi di un premio assicurativo sono ben note e si elencano in questi termini:

C lasse di merito universale (CU): è un elemento che pone i neopatentati automaticamente in 14 a classe, e segue le regole evolutive previste dalla formula tariffaria Bonus/Malus .

I n questo caso si dovrà portare pazienza e guidare in modo disciplinato e senza rimanere coinvolti in sinistri: in caso di guida virtuosa, ogni anno si guadagna una classe di merito, con possibilità di arrivare fino alla prima CU. N on essere protagonisti di sinistri o comportamenti sanzionati dal Codice della Strada. Caratteristiche del veicolo, nel libretto di circolazione, quindi: cilindrata, potenza e modello del veicolo. Aree geografiche di residenza, in base all’indice di furti, truffe, danneggiamenti e vandalismi.



Alcuni di questi parametri sono correggibili con un semplice cambiamento di stile di vita verso atteggiamenti prudenziali e migliorativi, altri richiedono tempo e pazienza, ma in generale occorre ricordare che, sempre di più, viene premiato il buon automobilista che si adegui a leggi e regolamenti e che diventi un cliente meritevole di offerte e scontistica.