Nuova avventura per Policarpo Crisci, sarà tra i partecipanti dello “Stupido Hotel Show”

Nuova avventura nel mondo dello spettacolo per Policarpo Crisci, da molti conosciuto per essere il cameriere del ristorante “La Lucciola”, dopo la sua recente partecipazione al contest canoro #MelaCantoTalent. Questa volta sarà Rimini ad ospitare l’energico biellese che sarà tra i protagonisti dello Stupido Hotel Show: “Il mondo dello spettacolo è sempre stata la mia passione – racconta Policarpo – e sono sempre alla ricerca di nuove occasioni”.



Cinque notti, un euro a notte e telecamere attive 24 ore su 24 con un dettaglio in più: i partecipanti saranno ripresi anche in bagno. Nato da un’idea del direttore dell’hotel Fabio Siva, il reality vedrà un totale di 14 concorrenti che alloggeranno al quarto piano della struttura divisi in coppie di due.



Policarpo sarà tra le 3 coppie della prima settimana, dal 2 al 7 giugno: “Mi ha attirato il fatto che si tratta di un reality – prosegue Policarpo – e per me sarebbe la prima volta. Inoltre, il direttore dell’hotel mi ha preso in simpatia e potrei restare più tempo del previsto”.