Auto in fiamme vicino al casello di Balocco

Intervento dei Vigili del Fuoco in autostrada, nel tardo pomeriggio di ieri, per domare il rogo che ha coinvolto una vettura nei pressi del casello di Balocco, in direzione Torino.

Una squadra della sede centrale e una della sede Volontaria di Santhià, del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli, sono intervenute sull' autostrada A4 per lo spegnimento e la messa in sicurezza del veicolo: sul posto Polizia Stradale e personale autostrade si sono occupati della gestione della viabilità. Non ci sono persone coinvolte.