Lutto in Valle Cervo, è morto Massimo Squizzato: storico titolare del Chiosco della Balma (foto di repertorio)

Un grave lutto ha gettato nel dolore l'intera comunità della Valle Cervo: a soli 57 anni, è mancato all'affetto dei suoi cari Massimo Squizzato, storico titolare del Chiosco della Balma.

Residente a Pralungo e figlio di Narciso Squizzato, indimenticabile presidente della Juventus Nova Pralungo (squadra di calcio che per più di 30 anni ha fatto sognare gli sportivi del paese), era molto attivo nello sport e nel campo del sociale. Insieme alla compagna Elisa, aveva gestito per più di 10 anni il chiosco, a ridosso del parco delle Cave, diventato nel tempo punto di riferimento per turisti e valligiani.