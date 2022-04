Fumo da un capannone a Coggiola, si indaga sulle cause del rogo

Fiamme in un capannone a Coggiola, si indaga sulle cause del rogo

Sono in fase di accertamento le cause del principio d’incendio avvenuto in un capannone di Coggiola. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di oggi, 27 aprile. Stando alle informazioni raccolte, alcuni passanti avrebbero notato una colonna di fumo proveniente proprio dal deposito. Il rogo è stato prontamente domato dai Vigili del Fuoco di Ponzone, intervenuti velocemente con due squadre.

In seguito, si è proceduto con la messa in sicurezza dell’area interessata. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che determineranno con accuratezza quanto successo nello stabilimento.