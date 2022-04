Cinghiale si scontra con furgone e auto in Superstrada, code e traffico rallentato

Code e traffico rallentato in Superstrada, nel tratto che da Lessona porta a Cossato, in direzione di Biella, per un investimento di cinghiale.

Non è ancora chiara la dinamica esatta del fatto, avvenuto nella prima mattinata di oggi, 27 aprile ma secondo le prime ricostruzioni l'animale, spuntato all'improvviso in mezzo alla carreggiata, si sarebbe scontrato con un furgone; in seguito, l'ungulato, rimasto a terra, è stato colpito una seconda volta da un'auto in transito. La donna al volante del secondo mezzo sarebbe riuscita a mantenere a fatica il controllo del veicolo, impattando contro il new jersey per poi fermarsi poco distante.

Sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cossato per la gestione della viabilità e la raccolta dei rilievi, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e il personale preposto per la pulizia della strada, ricoperta di brandelli di carne, e la rimozione della carcassa. Non ci sarebbero feriti ma solo danni ai mezzi. Dopo oltre due ore, il traffico è tornato a circolare regolarmente.