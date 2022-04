Avviano trattori per guidarli ma perdono il controllo e li danneggiano: bravata finita male a Zumaglia (foto di repertorio)

Danneggiati alcuni trattori a Zumaglia nella giornata di ieri, 26 aprile. Stando alle prime ricostruzioni, un gruppo di ragazzini si sarebbe introdotto all'interno di un capannone e avrebbe messo in moto alcune macchine agricole, forse per divertimento.

Ma, incapaci di manovrarli correttamente, li hanno rovinati sbattendoli uno contro l'altro. Poi si sono allontanati a gambe levate, facendo perdere le loro tracce. Ad accorgersi di quanto accaduto il proprietario che ha immediatamente contattato le forze dell'ordine.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri per dare un volto ai responsabili, come la quantificazione dei danni subiti.