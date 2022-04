Ancora animali investiti, due scontri nella notte a Crevacuore e Ponzone: massima prudenza alla guida

Nottata movimentata nel Biellese orientale a causa dei diversi incidenti stradali, fortunatamente senza conseguenze per gli automobilisti, che hanno visto il coinvolgimento di animali selvatici.

Nel primo caso, nella frazione Azoglio di Crevacuore, i militari della Stazione di Valdilana sono intervenuti dopo che un'auto in transito veniva colpita nella fiancata sinistra da un capriolo. Dopo l’impatto, l’animale apparentemente illeso riusciva ad allontanarsi dileguandosi nella macchia. Solo spavento per il 23enne alla guida. Mezzo con evidenti danni, marciante e assicurato per questo tipo di eventi.

Il secondo episodio, capitato nella via Valle Fredda di Ponzone, ha visto un lieve impatto tra un veicolo ed un animale selvatico. Anche in questo caso, l’ungulato è riuscito a fuggire nella boscaglia, apparentemente indenne, così come il 50enne alla guida, che ha potuto riprendere la marcia dopo i rilievi di rito espletati dai Carabinieri di Coggiola.

Ancora una volta, data frequenza degli investimenti di animali selvatici, i Carabinieri raccomandano la massima prudenza alla guida, soprattutto nelle ore serali e notturne.