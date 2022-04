Fotoclub Biella, Edoardo Bernascone torna a raccontare il suo viaggio in bici sulla via della seta

Nuovo appuntamento con Fotoclub Biella a Palazzo Boglietti. Stasera, alle 21, Edoardo Bernascone continua il suo viaggio sulla via della seta con la seconda parte della sua avventura.

“Durante un viaggio in bicicletta può accadere di tutto. Non solo cose belle ma anche cose brutte: tipo essere investiti da una macchina in Iran. Si attraversano montagne, deserti e continenti per scoprire che l’unica cosa che davvero può fermarti e porre fine alla tua forza di volontà è l’essere umano – spiega il protagonista della serata - Una lunga riflessione di qualche settimana e una guarigione più mentale che fisica, mi hanno riportato in sella alla bicicletta, proprio lì dove avevo mollato, a concludere il mio viaggio, così come me lo ero immaginato: da Ulan Bator a Pollone in bicicletta. Sono stati altri cinque mesi impegnativi ma bellissimi attraverso un medio-oriente dimenticato: prima la culla della civiltà in Mesopotamia tra Iraq e Turchia, poi le tradizioni Curde nel Sud-Est della Turchia e infine il caos nelle strade di Beirut in Libano. Una volta in Grecia e in Europa, il più era fatto e casa mia non mi sembrava più così lontana”.