Al 25 aprile a Gaglianico, il ricordo della nipote di Primo Corbelletti, partigiano “Timo”

Come tutta Italia anche Gaglianico ha celebrato il 25 Aprile, la festa della Liberazione di cui ricorre quest’anno il 77° anniversario. In Piazza della Repubblica presso il Monumento dei Caduti la cittadinanza si è radunata insieme a tutta l’Amministrazione Comunale, all’Associazione Nazionale Alpini del paese, alla Banda Musicale “Giacomo Puccini” e agli alunni della III classe della Scuola Primaria di Secondo grado accompagnati dal loro dirigente Lorenzo Zampieri per commemorare questa ricorrenza così attuale in questo difficile momento.

Particolarmente commovente il ricordo della nipote di Primo Corbelletti, partigiano “Timo”, tra i primi ad unirsi dopo l’8 settembre 1943 al Corpo di Liberazione Nazionale dei volontari della Libertà raggiungendo il grado di Comandante della VII divisione Garibaldi e partecipando il 2 maggio 1945 al tavolo delle trattative per la resa del 75° corpo d’armata tedesco e delle unità fasciste. Di questa sua esperienza scrive nel libro “Noi del VII” in cui racconta di tutti i ragazzi che come lui hanno creduto e lottato per questi ideali di libertà e di giustizia.

«Nel 1945 - ricorda il Sindaco Paolo Maggio a chiusura della manifestazione - l’Italia arrivava distrutta dalla guerra e spaccata in due fazioni con i nazi-fascisti al nord e gli alleati al sud. Grazie al sacrificio di migliaia di soldati e dei nostri Partigiani il 25 aprile 1945 l’Italia torna ad essere finalmente unita. Questa non fu un’operazione a “saldo zero” ma comportò enormi perdite non solo militari ma anche civili, donne, uomini, bambini, anziani. Questo sommo sacrificio portò ad un’Italia repubblicana, democratica e a 77 anni di pace e benessere. Dobbiamo però sempre ricordare - continua il primo cittadino - che questa pace non è scontata e soprattutto non è un regalo ma un bene irrinunciabile che va coltivato e difeso ad ogni costo. Purtroppo i fatti recenti, la nuova guerra scoppiata nel cuore dell’Europa, a due passi da noi, ci fanno tristemente capire che l’uomo non ha imparato dalla storia e che le ferite ancora aperte della II guerra mondiale non ci hanno insegnato nulla. Ancora una volta, infatti, vengono sacrificate migliaia di vite umane per “becero” sovranismo e interesse economico creando sfiducia tra le diverse nazioni in un mondo che invece avrebbe disperato bisogno di armonia. Mai come in questo momento dobbiamo sforzarci tutti di essere paladini della pace offendo la nostra accoglienza e solidarietà a chi sta soffrendo le atrocità della guerra».