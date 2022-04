Biella: alla rotonda della Vespa, via i cubetti di porfido arrivano quelli in sienite

Al via a Biella il rifacimento della pavimentazione nella terza rotonda in via La Marmora, dopo l'intervento a quella davanti alla Provincia e a quella al piedi di via Pietro Micca. Gli automobilisti possono però stare tranquilli, perchè i lavori inizieranno solo una volta finita la scuola per creare meno disagi possibili.

A interessarsi dell'intervento è l'assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà. "Nel 2020 avevamo aperto il cantiere per il rifacimento della pavimentazione nella prima rotonda, nel 2021 per la seconda e ora ci occuperemo di questa che come le altre necessita di lavori urgenti. In particolare, saranno tolti i cubetti attuali in porfido e saranno messi quelli in sienite che hanno dimensioni maggiori quindi reggono meglio le sollecitazioni del passaggio delle automobili. poi saranno tolte le barriere architettoniche e verrò fatto un cavidotto se ci fosse necessità di fare passare dei cavi. I nuovi cubetti saranno posati su di un misto cementato di 20 centimetri e saranno sigillati con mapelastic".

Il valore dell'intervento è di circa 80 mila euro e a mettersi al lavoro di fronte alla Cgil sarà l'impresa biellese Gugliotta.