SOGIT Biella, al via corso per gli aspiranti soccorritori

La sezione cossatese della Croce di San Giovanni organizza il suo primo corso per aspiranti soccorritori, dedicato a tutti coloro che volessero intraprendere questo percorso. Per avere maggiori informazioni è possibili recarsi preso la sede di via Quintino Sella 16, a Vigliano, oppure chiamare il numero 333.3206572. In alternativa scrivere a sogitcossato@libero.it.