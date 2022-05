Olio CBD 30. Se sei uno dei tanti italiani che soffrono di mal di schiena cronico, potresti chiederti se c'è qualcosa che puoi fare per combatterlo

La buona notizia è che ci sono semplici passi che puoi fare per ridurre la tua sofferenza.

Prova a mettere in pratica queste idee nella tua vita quotidiana, e dovresti notare una differenza!

Lavora con un fisioterapista

Molte persone con mal di schiena che fanno esercizi sotto la guida di un fisioterapista vedono miglioramenti nel dolore, nella disabilità e nella qualità della vita.

Infatti, secondo una ricerca pubblicata nel 2008, le persone che lavorano con un fisioterapista hanno maggiori probabilità di avere meno dolore e migliori funzioni fisiche rispetto a quelle che si esercitano da sole.

Un fisioterapista può insegnarti come fare esercizi di rafforzamento del nucleo che possono aiutarti a evitare ulteriori lesioni.

Il terapista può anche insegnare come gestire o ridurre lo stress, fattore che può aumentare il rischio di lesioni alla schiena.

Utilizza olio CBD 30

Ci sono una serie di cose diverse che si possono fare per combattere il mal di schiena.

Una delle cose migliori che puoi fare se hai questo problema è cercare di usare l' olio di CBD 30 .

Questo può essere un ottimo modo per aiutare il tuo corpo a rilassarsi e può anche aiutare con il dolore che senti.

Prova l'agopuntura

Potresti prendere in considerazione la via dell'agopuntura, invece. L'agopuntura è una forma relativamente nuova e crescente di medicina alternativa che utilizza un ago inserito in un'area del corpo - punti di agopuntura, a seconda di dove si trovano - per stimolare il flusso di energia e aiutare ad alleviare il dolore alla schiena.

Gli studi hanno scoperto che l'agopuntura può aiutare per il mal di testa e il dolore lombare, e può anche essere efficace come i farmaci per il trattamento del dolore cronico.

Terapia calda e fredda

La terapia calda e fredda può essere praticata per ridurre il dolore e il gonfiore. Inizia con impacchi di ghiaccio per 20 minuti ogni poche ore per ridurre il gonfiore, poi passa al calore per aumentare la circolazione del sangue e favorire la guarigione.

La terapia del calore può essere sotto forma di un cuscinetto riscaldante o di una borsa dell'acqua calda; un cuscinetto riscaldante elettrico funziona meglio ed è più facile da usare.

Non lasciare mai un cuscinetto riscaldante incustodito a causa del rischio di incendio, e tienilo lontano da bambini e animali domestici.

Massaggio

Il massaggio può aiutare ad alleviare i muscoli rigidi e doloranti della schiena e delle spalle.

Se hai bisogno di una spinta al tuo umore, il massaggio può aiutarti aumentando la produzione di serotonina, una sostanza chimica che ti fa sentire bene.

Il massaggio può anche aiutare a ridurre i livelli della sostanza chimica che trasmette i segnali di dolore dal sistema nervoso al cervello.

Il massaggio può essere un ottimo complemento alla cura chiropratica e alla terapia fisica: potresti scoprire che sei in grado di partecipare a più esercizi e movimenti se ricevi trattamenti di massaggio regolari.