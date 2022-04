Chiavazza, un lettore segnala: “Da giorni rifiuti abbandonati in via Valdengo”

Egregio Direttore,



È con disappunto che scrivo per segnalare quanto avvenuto a Chiavazza, in via Valdengo, dove da un paio di giorni una parte della strada è “occupata” da una massa di rifiuti che non dovrebbe stare lì e che compromette il decoro della via.

Certamente non è rispettoso nei confronti dei residenti, ma l’occasione mi permette di segnalare un altro episodio.

Venerdì 22 aprile eravamo tutti in attesa del consueto passaggio della raccolta carta che non è, però, stata effettuata. Penso che il gesto incivile di accumulare la massa di rifiuti nella via sia anche conseguenza di questo, di un momento di rabbia che, tuttavia, si è ritorto contro i residenti. Io stesso ho visto il furgone della raccolta passare lunedì 25 senza fermarsi nella nostra via.

Scrivo nella speranza che questa segnalazione possa sollecitare un intervento da parte delle autorità preposte e che la strada venga presto liberata.

Grazie per l’attenzione,

Un cittadino