Strona, pronti 220mila euro per i danni alluvionali del 2020

Buone notizie per il comune di Strona, che ha ricevuto fondi dalla Regione per un totale di 220mila euro. L'obiettivo del contributo è di riqualificare e mettere in sicurezza tutte le aree danneggiate dall'alluvione dell'ottobre 2020.

“L'importo totale sarà suddiviso in due parti – spiega il sindaco Davide Cappio - 78mila euro andranno per la realizzazione di un muro di cemento armato rivestito nella zona di frazione Franco Zina. Altri 144mila euro saranno utilizzati a frazione Gronda per l'allestimento di un sistema di raccolta dell'acqua, con muri di consolidamento e micropali. Ora è partita la progettazione dei due interventi e contiamo quanto prima di iniziare i lavori, approfittando della bella stagione”.