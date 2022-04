Pettinengo, rilevazione dei consumi idrici mediante lettura contatori di utenza acquedotto comunale

STEMA s.r.l. società con sede in via Meucci 52 in Milano, quale affidataria da parte di Cordar S.p.A. Biella Servizi, gestore del servizio idrico integrato del Comune di PETTINENGO, si occuperà del servizio di fotolettura dei contatori per acqua fredda delle utenze gestite per il periodo 2020 – 2022 – con possibilità di rinnovo di un anno.

Il servizio è partito dal 22/04/2022 e finirà al 06/05/2022.

Per qualsiasi chiarimento vogliate contattare Cordar S.p.A. Biella Servizi – Servizio Misura al numero 0153580025.