25 aprile a Occhieppo Inferiore, Mosca: "Abbiamo onorato chi ha combattuto per la libertà"

25 aprile a Occhieppo Inferiore, Mosca: "Abbiamo onorato con le corone e le parole chi ha combattuto per la libertà"

Occhieppo Inferiore: "Oggi abbiamo onorato con le corone e le parole chi ha combattuto per la libertà dal nazi-fascismo e per ricordare che la resistenza era eterogenea e pluralista, così come lo è stata la Costituzione", dichiara la sindaca Monica Mosca.

Presente il gruppo degli alpini con il capo gruppo Federico Mosca, presente la tredicenne Sòfi sindaca dei ragazzi; "Nel 2019/20 abbiamo iniziato un progetto di educazione civica con l’Istituto comprensivo - conclude la sindaca - rimasto sospeso in questi anni per il covid, ma ci siamo e siamo pronti a rilanciare". La mattinata per l'amministrazione è proseguita a Donato Lace.