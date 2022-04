Valdilana, molti partecipanti da fuori provincia al primo Enduro Day

Il primo Valdilana Enduro Day, organizzato da Free Bike Trivero, si è svolto nella giornata di lunedì 25 aprile ed è stato ospitato dal rifugio Sella di Soprana. Ai biker biellesi si sono aggiunti molti appassionati da fuori provincia: Casale Monferrato, Lecco, Varese, Biella, Torino, Milano, per un totale di 100 partecipanti.



Complice della buona riuscita dell’evento anche la pioggia dei giorni precedenti che ha reso il terreno particolarmente adatto a questo tipo di sport. Non è mancata la collaborazione delle realtà locali come Pro Loco e il Comune di Valdilana che ha patrocinato l’evento: "Oltre a loro - dichiarano i ragazzi di Free Bike - ringraziamo il gruppo ricreativo rifugio La Sella, Tigher e Lombi per le navette, il team Locca e tutti coloro che hanno contribuito all'ottima riuscita della manifestazione".



“Come squadra – proseguono – siamo felici di poter far conoscere e mettere a disposizione un territorio che ha qualità, caratteristiche di altissimo livello. È giusto utilizzare un punto logistico come il rifugio la sella che si trova in un luogo fantastico e dargli spicco nelle sue grandi potenzialità. Bisogna crederci e mettersi d'impegno.”