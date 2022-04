Tennistavolo, ottimi risultati per la Splendor al Grand Prix giovanile di Villadossola

Domenica ricca di soddisfazioni per i ragazzi del tennistavolo Autogarbaccio/Mb Line al Grand Prix di Villadossola. Nicole Caron vince la finale under 19 femminile davanti alla compagna di squadra Martina Picco.

Entrambe poi si classificano al terzo posto nell' under 17. Finale raggiunta per Riccardo Motta nell'under 13 maschile come per Francesco Zin nell'under 17. Terzo posto inoltre per Leonardo Alvarado nell'under 11 maschile. Da segnalare inoltre l'approdo ai quarti di Tommaso Zoppello nell'under 15 e di Mattia Zoppello nell'under 13. Passano il turno eliminatorio Riccardo Motta nell'under 15 e Leonardo Alvarado nell'under 13. Un risultato veramente ottimo che si spera possa concludersi degnamente nella finale di Isola D'Asti in programma domenica 8 maggio.