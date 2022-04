Venerdì 29 aprile, alle 20.45, l'Usd Città di Cossato organizza un incontro formativo (aperto a tutti) per allenatori, dirigenti, giocatori. Evento online gratuito su piattaforma Zoom.

Il tema della serata è la gestione dell'infortunio sportivo, come riconoscerlo e come gestirlo. Come relatori saranno presenti i medici fisioterapisti Colombo e Zanetta. Per partecipare è necessario mandare msg Whatsapp, con nome cognome e società, al numero 3346267701