Ginnastica artistica femminile: Sarah Botto sale sul podio a Biella

Accompagnate da Irina Sitnikova e Francesca Leardi, le giovani atlete di Ginnastica Biella, Uka Klarissa Alice Veronese Sofia Coda Zabetta Giulia Tonizzo, Susanna Rainero e Sarah Botto, hanno partecipato alle gare della Federazione Ginnastica d’Italia, organizzate a Biella, presso la sede della Società Pietro Micca a Biella, domenica 24 aprile 2022.

Il risultato migliore, è stato ottenuto da Sarah Botto, che in Categoria Silver livello LC, tra le allieve nate nel 2010 è salita sul podio in terza posizione dopo aver svolto una buona prestazione senza errori.

Diverso il discorso per le altre ragazze, che, pur passando molto meno tempo in Palestra, non hanno sfigurato anche avendo gareggiato nelle loro categorie con atlete agoniste e maggiormente preparate.

A livello LB Categoria Junior 1, Sofia Cota Zabetta è giunta dodicesima. Quinta e sesta, rispettivamente Susanna Rainero e Giulia Tonizzo in categoria Junior 2. In Categoria Junior 3, Alice Veronese si è piazzata sesta. Tra le più giovani Uka Klarissa, nata nel 2011, è giunta nona tra le Allieve 3.

A tutte le ragazze, vanno i complimenti dello Staff di Ginnastica Biella, con un incoraggiamento a fare sempre meglio già dai prossimi impegni.