Botalla TeamVolley Serie D, 3-0 in casa del Pagliano

Finalmente torna al successo anche il Botalla TeamVolley in Serie D. Sabato 23 aprile, le biancoblù sono riuscite a strappare un importante 3-0 in casa del Pagliano Passerin L8 Nichelino. Un successo che permette a Silvestrini e compagne di guardare con un minimo di serenità in più alla griglia di partenza del prossimo girone playout.

«Partita importante, sia per il morale che per la classifica, perché ci servivano assolutamente i tre punti in palio per avere degli abbinamenti migliori nella griglia playout - ha spiegato coach Marco Allorto a caldo -. E avevamo anche bisogno di mettere in campo una buona prestazione, perché dobbiamo assolutamente ritrovare motivazione, gioco, sincronia tra palleggio, attacco, difesa e ricezione. Inoltre abbiamo bisogno di continuità in battuta. Devo dire che oggi le ragazze sono state davvero in gamba, facendo pochi errori, mantenendo una buona intensità e una grande concentrazione per quasi tutta la durata del match. A tutte loro voglio dire brave!».

PAGLIANO PASSERIN L8 NICHELINO - BOTALLA TEAMVOLLEY 0-3

Parziali: 17-25, 25-27, 21-25

TeamVolley: Lorenzon 6, Allorto 1, Silvestrini 10, Pelliciari 11, Nanì 10, Cena, Vioglio, Vodopi 8, Biasin, Damo 5, Valli (L).

Allenatore: Marco Allorto. Bella vittoria anche per l'Under 18 Eccellenza nella fase regionale.

Ieri sera lunedì 25 aprile, a Lessona, le giovani biancoblù del bonprix TeamVolley hanno superato per 3-0 le pari età del Carosio Longone Casa Funeraria Acqui. «Senza le ragazze della B, Acqui è un'altra squadra, decisamente alla nostra portata - ha spiegato il coach Paolo Salussolia al termine della partita -. Il primo set è andato via senza particolari problemi, un po' più combattuti gli altri due parziali, anche in considerazione delle rotazioni che ho deciso per dare più spazio possibile alle ragazze che fino ad ora hanno giocato meno. Non siamo stati impeccabili, assolutamente, perché quando cala lo spessore degli avversari tendiamo ad abbassare un po' il nostro livello di gioco. Vero è che la condizione non era sicuramente al top. Detto questo, molto bene perché ci siamo presi tre punti che ci tengono in corsa per il passaggio del turno, anche se domenica prossima a Settimo dovremo giocare l'ennesima partita della vita. In ogni caso, ci siamo conquistati l'opportunità di avere ancora qualcosa da dire, cosa peraltro non scontata».

BONPRIX TEAMVOLLEY - CAROSIO LONGONE CASA FUNERARIA 3-0

Parziali: 25-13, 25-20, 25-16

TeamVolley: Lorenzon 4, Levis 8, Biasin C. 8, Zatta 11, Biasin B. 8, Caramori 8, Pelliciari 6, Tallia, Di Stefano, Fiorotto, Ippolito (L). Allenatore: Paolo Salussolia.

U15 - COPPA PRIMAVERAGS PAVIC ASD - GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY 3-1Parziali: 18-25, 25-14, 25-15, 25-21.