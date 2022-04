Sella Sgr lancia Active J.P. Morgan e amplia la sua offerta ESG

Sella Sgr, società di gestione del risparmio del gruppo Sella, lancia “Active J.P. Morgan”, il nuovo comparto del Fondo di Fondi Top Funds Selection, gestito con l’advisory di J.P. Morgan Asset Management, i cui investimenti saranno ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica.

Sella Sgr conferma quindi il proprio impegno nell’offrire alla propria clientela soluzioni di investimento sempre più sostenibili sotto tutti i punti di vista e con Active J.P. Morgan si rivolge ai risparmiatori che desiderano optare per una gestione attiva del proprio investimento in grado di adattarsi ad un contesto in continua evoluzione, garantendo una rigorosa selezione di strumenti che promuovono i criteri ESG.

Caratterizzato da un profilo di rischio medio e con un importo minimo di sottoscrizione di 500 euro, il nuovo comparto seguirà una politica di investimento di tipo flessibile, con una componente azionaria che oscillerà tra il 15% e il 65%. La composizione del portafoglio verrà infatti regolarmente ottimizzata nel tempo, diversificando fra strategie azionarie e obbligazionarie a seconda delle diverse fasi del mercato.

L’approccio globale dell’investimento consentirà inoltre di selezionare le migliori opportunità̀ nei principali mercati, settori e aree geografiche, con una visione d’insieme che mira ad individuare le potenzialità̀ di crescita nel lungo termine e contribuisce a contenere il rischio complessivo dell‘investimento.

Contestualmente al lancio di Active J.P. Morgan, già Articolo 8 SFDR, anche altri 6 fondi di Sella Sgr diventano Articolo 8, rientrando nella categoria di prodotti che promuovono caratteristiche ESG secondo la nuova classificazione in base alle norme contenute nel Regolamento (UE) 2019/2088, meglio noto come Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

“Questa tipologia di investimenti è una parte essenziale degli obiettivi di Sella SGR, finalizzata a dare un contributo concreto allo sviluppo sostenibile dei territori e dell'economia - sottolinea Mario Romano, Direttore Investimenti di Sella Sgr -. Siamo quindi molto soddisfatti del lancio di questo nuovo comparto TFS che va ad arricchire la nostra offerta di fondi Articolo 8 SFDR e della scelta di J.P. Morgan Asset Management che vanta una competenza consolidata nell'asset allocation che ci consentirà di ottimizzare anche il potenziale della diversificazione”.