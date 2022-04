Farmaceutica, Pichetto: "Mise e governo dato segnale importante a settore"

Come Mise e come governo abbiamo già dato un segnale importante al settore dell'industria farmaceutica italiana. L'incremento di nuovi investimenti al comparto, appena autorizzati dal Ministro Giorgetti, rappresenta pertanto un ulteriore tassello nella direzione di sostenere le nostre aziende farmaceutiche che danno al Paese un ruolo di primo piano a livello europeo. Lo dichiara il senatore di Forza Italia e viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.

"Parliamo di un settore strategico per l'economia italiana", ha precisato Pichetto. "Abbiamo la responsabilità di mettere a disposizione di questo comparto industriale un quadro normativo stabile, assicurare il massimo sostegno a questa tipologia di investimenti, sostenere Ricerca scientifica e innovazione per la realizzazione di poli nazionali per lo sviluppo di nuovi farmaci. Forza Italia ha dimostrato la massima attenzione alle iniziative di investimento da parte dell’industria farmaceutica: come partito riteniamo fondamentale rafforzare le filiere produttive strategiche per lo sviluppo del Sistema Paese. Chi si oppone, non ha a cuore il futuro e la crescita dell'Italia".