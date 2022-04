Uno schiacciato dal crollo di cancello, l'altro si ribalta col trattore: morti due anziani nel Torinese

Tragedia a Torino attorno alle ore 12 di oggi, martedì 26 aprile. Per ragioni ancora da chiarire, un uomo è stato schiacciato dal crollo di un cancello e di alcune assi. La dinamica dell'accaduto non è stata ancora accertata. A perdere la vita è stato un anziano: sul posto gli agenti della Polizia, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, ma per l'uomo non vi è stato nulla da fare, malgrado i soccorsi: secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essersi trattato di un incidente domestico.

Incidente mortale questa mattina a Pinerolo. Secondo le prime informazioni, un uomo è morto dopo che un trattore si è ribaltato tra i filari di un campo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e sono in corso gli accertamenti. E' accaduto sulla collina di Abbadia. La vittima, sempre secondo le prime informazioni, è un 74enne: era alla guida di un trattore che si è ribaltato in una scarpata. Inutile l'intervento del 118 con l'elisoccorso, sul posto anche la polizia municipale.