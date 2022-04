Morta a 58 anni la “Panatera da Crevacò”, dolore in Valsessera (foto di repertorio)

Grave lutto in Valsessera: è mancata ieri, a soli 58 anni, Anna Marrandino, per tutti la Panatera da Crevacò, molto conosciuta per la sua professione, svolta con assoluta dedizione e professionalità, specialmente a Crevacuore.

Lascia nel dolore il marito e tre figli. I funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, avranno luogo a Crevacuore alle 15.30 di domani, 27 aprile, partendo dalla sua abitazione. Stasera, alle 20.30, il Santo Rosario nella chiesa parrocchiale.