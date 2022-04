Biella, 15enne perde il controllo della moto e finisce al Pronto Soccorso

Perde il controllo della moto per cause da accertare e finisce al Pronto Soccorso. È la disavventura accaduta ad un 15enne di Biella, rimasto coinvolto in un sinistro autonomo. Il fatto è avvenuto in città, lungo la via Tollegno, nel tardo pomeriggio di ieri, 25 aprile.

Nella caduta, il giovane è rimasto lievemente ferito. Sul posto si è portato il personale del 118 per la prima assistenza e il successivo trasporto in ospedale per le cure del caso, in codice verde. Presenti anche gli agenti di Polizia locale per i rilievi di rito.