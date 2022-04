A Castelletto Cervo due pannelli illustrativi per la lotta partigiana in Baraggia (foto dalla pagina Facebook del comune di Castelletto Cervo)

In occasione della celebrazione del 25 aprile, il comune di Castelletto Cervo ha ideato e realizzato due pannelli che ripercorrono le vicende della lotta partigiana nella nostra Baraggia.

“Chi volesse visionarli può recarsi in Comune durante gli orari di apertura – spiegano dall'amministrazione - A breve, saranno esposti in maniera definitiva presso le nostre sale. Perché raccontare è sempre il modo migliore per ricordare. Testi e ricerca grafica: Riccardo Poma. Artwork: Patrizia Stajnochova. Stampa: Tipolitografia Robino Bruno. Grazie alla signora Ileana Colombo per aver prestato il quadro raffigurante l'imboscata del Monastero”.