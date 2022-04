Cossato, al via il corso di prima alfabetizzazione italiana per profughi ucraini

Manca poco all’inizio del corso di prima alfabetizzazione italiana per profughi ucraini lanciato dal Gruppo di volontariato vincenziano della parrocchia Santa Maria Assunta di Cossato, patrocinato dal Comune. Dal 3 maggio al 30 giugno villa Ranzoni, in via Ranzoni 24, ospiterà il corso per tre giornate ogni settimana: martedì, dalle ore 15 alle 17; giovedì, dalle ore 9 alle 11 e sabato, dalle ore 9 alle 11.



Per maggiori informazioni ed iscrizioni è possibile contattare il Comune, ufficio servizi sociali e alla persona, al numero 015.9893507 o scrivere alla mail sociali@comune.cossato.bi.it. In alternativa ci si può rivolgere anche al Gruppo volontari al numero 339.3035077.