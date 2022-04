Ponderano, la risposta alla minoranza sui corsi di ginnastica

Riceviamo e pubblichiamo:

"Scrivo questa rettifica perché vorrei chiarire quanto emerso dagli articoli apparsi in diverse testate giornalistiche nei giorni scorsi che riguardano il corso di ginnastica dolce a Ponderano, dove si dice che la sede dove si svolge non era riscaldata, a firma del gruppo di minoranza ‘’Ponderano Merita’’.

Inizio sottolineando che è stata una mia decisione provvedere a questo chiarimento perché, al contrario di quanto scritto nella ‘’critica’’, il corso di ginnastica a cui si fa riferimento è organizzato e gestito direttamente da me, in quanto insegnante, e non dal Comune di Ponderano, risultando essere di conseguenza un corso privato (e quindi non gratuito NDR). Per quanto riguarda, inoltre, il problema ‘’freddo’’ esposto nell’articolo in questione, voglio smentire il fatto che i partecipanti siano abbandonati al freddo poiché il problema è stato risolto tempestivamente dopo la mia rimostranza. Per proseguire, sottolineo il mio completo disinteresse nel commentare le altre affermazioni che si possono leggere in quanto non è mia intenzione schierarmi con una delle due fazioni. Ci tengo però ad evidenziare il fatto che la promessa fatta durante la campagna elettorale, dall’attuale maggioranza, non riguardasse lo spostamento del corso al Centro Sociale, bensì il trasferimento delle lezioni in un ‘’posto migliore’’. E così è stato fatto. Concludo ammettendo di essere rimasta sorpresa e rattristata nel leggere l’articolo sui giornali senza mai essere stata prima interpellata. Mi sarei opposta ad un utilizzo di un mio qualunque corso di ginnastica per motivi diversi da quelli suoi propri".