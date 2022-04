Campo sportivo Ronco Biellese, interrogazione delle minoranze

Minoranze del consiglio comunale unite a Ronco Biellese per interrogare l'amministrazione sull'impianto sportivo di proprietà comunale Giuseppe Angelico, che, dal 1 luglio scorso, è gestito dalla Biellese Calcio, dopo la revoca, nel gennaio 2021, della concessione da parte dell'Associazione Sportiva Ronco Biellese.

Cristina Patelli, Claudio Cogato e Ezio Fasso del gruppo Semplicemente Ronco, e Andrea Fregonese, chiedono se, lo scorso 14 aprile, il sindaco Carla Moglia abbia scritto al presidente AS Ronco Biellese informandolo circa la richiesta di rimborso formulata dalla Biellese all'amministrazione comunale della somma di 11.180,77 euro sostenuta dalla stessa Biellese per permettere la fruizione dell'impianto.

“Sempre lo scorso 14 aprile – si legge nell'interrogazione – il sindaco avrebbe scritto al presidente AS Ronco Biellese significando di ritenere la richiesta di rimborso della Biellese, ed eventuali oneri di spesa a carico dell'amministrazione, diretta conseguenza e responsabilità della stessa AS Ronco Biellese che ha mancato di porre in essere adeguata manutenzione dell'impianto affidatole, paventandole future azioni di rivalsa”.

Ad ulteriore chiarimento le minoranze chiedono all'amministrazione copia dei documenti che attestano i passaggi di gestione tra AS Ronco Biellese e Biellese Calcio . “A corredo della risposta scritta ed orale,- scrivono nell'interrogazione - chiediamo copia del verbale di riconsegna dell’impianto da AS Ronco Biellese al Comune; copia del verbale di consegna da Comune a Biellese; e copia della fatture per interventi manutentivi eseguiti dalla Biellese e dei relativi giustificativi di spesa consegnati al comune”.

A proposito di tali documenti, queste le osservazione che si leggono nell'interrogazione: “La riconsegna dell’impianto da AS Ronco Biellese all’amministrazione si presume formalizzata a cura degli uffici comunali in un verbale di riconsegna, avvenuta a seguito di ricognizione, in contradditorio fra le parti, dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti: come è noto non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo, mentre il nuovo concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dell’impianto e strutture concesse. Anche l'affidamento alla Biellese si presume formalizzato a cura dei competenti uffici mediante redazione di verbale di consegna, dal quale dovrebbe risultare lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza e lo stato d’uso degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale”.