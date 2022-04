Sono tante le persone che si preoccupano, più di una volta nella vita, della rottamazione della propria vettura, o del proprio motociclo, ma ci si dimentica che tantissimi professionisti, tantissime partite Iva, potrebbero utilizzare l’automobile per lavoro, macinando tantissimi chilometri ogni anno. Si tratta di vetture che tendono ad esaurire molto presto il proprio ciclo di vita, perché si usurano e quindi devono essere demolite prima o poi.

L’argomento riguardante la rottamazione auto e veicoli commerciali è piuttosto vasto, perché si può affrontare da tanti punti di vista diversi: ciò che è sicuro è che cerchiamo sempre di andare a trovare il metodo di semplificare le operazioni e di risparmiare qualcosa quando usufruiamo di questo tipo di servizio.

Periodicamente, ed è il caso anche del 2021, lo Stato stanzia un certo numero di milioni di euro al fine di andare ad incentivare le persone ad acquistare dei veicoli a basso impatto ambientale, considerati ecologici.

Naturalmente ciò che interessa il governo è quello di andare a tenere le emissioni basse e questo lo può fare anche andando a ritirare l’usato da rottamare, affinché delle ditte specializzate si occupino del suo smaltimento.

In questo modo i veicoli altamente inquinanti vengono tolti dalle strade, ma soprattutto non finiscono in cimiteri di auto abbandonate, con il rischio di perdere delle sostanze tossiche e pericolose che potrebbero essere disperse nell’ambiente.

Gli incentivi non favoriscono solo il consumatore ma anche le concessionarie e tutta la filiera dell’automobile che verrà stimolata a produrre automobili e veicoli commerciali di qualità superiore e con tecnologie all’avanguardia, che consentono di risparmiare e di inquinare di meno.





Puoi usufruire degli incentivi, ovvero monetizzare il tuo usato da rottamare, solamente se decidi di fare un acquisto che rientra nei parametri e delle restrizioni previsti dalla legge: nei casi in cui tu non debba comprare un veicolo nuovo la sostituzione del vecchio il tuo rottame non avrà alcun reale valore.





E dunque, come si fa a risparmiare e ad ottenere che la nostra vecchia auto venga demolita in maniera gratuita?

I centri per le demolizioni, di norma, richiedono al proprietario dell’auto di consegnare la vettura da rottamare perfettamente integra. Potrebbe sembrare un dettaglio poco importante, perché la vettura non importa che sia incidentata o rovinata, ma la verità è che contiene tantissimi pezzi di ricambio preziosi, materiali che possono essere estratti, processati e riutilizzati: si tratta di un 70% almeno di macchina che è recuperabile. È fondamentale questo passaggio, permette al servizio di ripagare se stesso ma soprattutto alla filiera di risparmiare sull’estrazione dei materiali dei giacimenti.

Esiste comunque una certa somma, di qualche decina di euro, da pagare in caso di demolizione: si tratta di una cifra che va a coprire delle spese e dei passaggi burocratici. Ad esempio la cancellazione del veicolo dal PRA passaggio obbligato anche per smettere di pagare il bollo. Ciò che dobbiamo fare è avere in mano il libretto di circolazione, i nostri documenti, e consegnarli ai professionisti che si occupano della rottamazione affinché possano avviare la procedura standardizzata.