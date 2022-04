Salussola mette in vendita lo scuolabus

La giunta ha fornito le linee d’indirizzo all’alienazione di un veicolo di proprietà del Comune di Salussola utilizzato come Scuolabus per il trasporto alunni delle elementari e delle medie.

Secondo la perizia di stima redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale l’importo a base di gara è fissato in €. 5.300,00 più IVA al 22%. Il veicolo oggetto di alienazione è ceduto e accettato nello stato in cui si trova, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità riguardo a vizi occulti, apparenti e non apparenti. Nessun reclamo o contestazione è ammessa ne prima ne dopo la vendita. L’Amministrazione non risponde allo stato di manutenzione e funzionamento del veicolo e pertanto nessuna responsabilità dell’uso futuro che ne farà il nuovo proprietario potrà essere imputata alla stessa. Le spese inerenti al passaggio di proprietà, immatricolazioni, trasporti, collaudi e costi conseguenti alla vendita e all’utilizzo del veicolo saranno a carico dell’acquirente.

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare offerta in busta chiusa con la dicitura: “Offerta per l’acquisto di pulmino scuolabus” oltre al nominativo dell’offerente, indirizzata al Comune di Salussola (BI) piazza Giuseppe Garibaldi 3 – 13885 SALUSSOLA.