Liceo Sella, probabile rientro in sede a maggio

Liceo Sella: a maggio probabile rientro in via Addis Abeba

Gli studenti del Liceo Sella di Biella potrebbero rientrare nella propria sede a maggio, come si auspica la dirigenza dell'istituto, dopo un anno scolastico in cui si sono stati dislocati in 6 sedi diverse per i lavori di bonifica dall'amianto dell'istituto di via Addis Abeba.

Lavori di bonifica che sono terminati da qualche settimana. Ora sono in corso le verifiche da parte di Asl e Spresal, a cui seguirà il rifacimento dei pavimenti dei piani coinvolti, e l'inserimento della lavagne multimediali.

Ricordiamo che, oggi, le 50 aule del liceo sono dislocate tra la media San Francesco, dove c'è un’aula, affiancata da un'aula docenti, una per le ore alternative alla religione, e quella per i gruppi di linguistici. Sette sono nel vicino edificio di via Cavour 5. Tre sono all’ITI di corso Pella 10, 3 presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di corso Pella 4, 15 presso la ludoteca di via Dorzano 1, e 21 a Città Studi.