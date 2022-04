Da associazione Tessile e Salute un bando di ricerca sull'etica dell'abbigliamento

Associazione Tessile e Salute indice e co-finanzia insieme alla Consulta di Bioetica Onlus e con la collaborazione scientifica di Centro Studi Politeia di Milano, un Bando di ricerca di alto profilo scientifico e culturale allo scopo di approfondire le tematiche dell’etica di impresa nell’attuale contesto in cui centrale è diventata la sostenibilità ambientale e sociale. La responsabilità sociale delle imprese è oggi determinata dalla globalizzazione nella catena di fornitura dei servizi, aspetto che mette in primo piano l’esigenza di ripensare non solo l’etica professionale ma anche quella aziendale. Oggi è indispensabile generare fiducia tra i professionisti e i consumatori, oltre che creare valori condivisi: il comparto tessile contribuisce significativamente al nostro quotidiano, e quindi nella posizione giusta per essere volano di questa nuova consapevolezza. Nell’attuale contesto pandemico essa diventa vettore trainante in quanto è cresciuta l’attenzione e la sensibilità per i fattori di salute globale, di rispetto ambientale, di sicurezza, di inclusione e di giustizia sociale.

Obiettivi della ricerca riguarderanno l’acquisizione dei dati di base circa il settore tessile e l’impatto che l’arte della tessitura ha sull’ambiente naturale e sulle relazioni sociali e la realizzazione di una mappa concettuale per coniugare il progresso scientifico e sociale coi criteri di qualità del tessile, individuando gli indicatori di sicurezza, in termini sia di salute e di sostenibilità sia ambientale che sociale. Altro obiettivo riguarderà la possibilità di elaborare un codice etico capace di coinvolgere tutti gli stekeholder presenti nel settore tessile. Anche su questo tema le conoscenze sull’esistente (quanto è stato fatto) sono scarse, e la raccolta di informazioni pare sia compito essenziale. In una seconda fase si tratta di esaminare quali sono le azioni necessarie per realizzare il ciclo di vita dei prodotti tessile al fine di individuare quanto a esse siano applicabili i principi morali così da poter apprestare un codice etico.Associazione Tessile e Salute stanzia €. 5.000 (cinquemila), che si uniscono ai € 1'000 (mille) della Consulta di Bioetica, la quale provvede a bandire la borsa di studio ed a designare il ricercatore secondo le modalità presenti nel Bando.

Il Bando, aperto dal 23 aprile al 1° maggio 2022, insieme ad ulteriori informazioni sono reperibili dal sito di Tessile e Salute nella sezione NEWS: https://www.tessileesalute.it/news.