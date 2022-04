25 aprile a Casapinta, tutti in piazza a rendere omaggio ai Caduti (foto di Claudio Nicola)

La comunità di Casapinta si è data appuntamento nella piazza principale del paese per le celebrazioni del 25 aprile. Presenti alla manifestazione, oltre all'amministrazione comunale, famiglie e associazioni locali, giunte per la deposizione della corona d'alloro in onore ai Caduti e la santa messa.