Torna “Puliamo la Valsessera” con un'importante novità

Negli ultimi anni, in collaborazione con il Comune di Pray, Custodiamo la Valsessera e Legambiente Circolo Biellese Tavo Burat” hanno organizzato “Puliamo la Valsessera”, una giornata di pulizia di tratti di strada, boscaglia e rive del torrente, in collegamento con il progetto nazionale di Legambiente “Puliamo il Mondo”.

In quelle occasioni, grazie alla collaborazione attiva di amministrazioni comunali, associazioni e singoli cittadini, sono state raccolte decine di quintali di rifiuti poi conferiti in maniera differenziata nell’Ecocentro di Pray.

L’emergenza pandemia ci ha costretti per un paio d’anni ad interrompere l’iniziativa, ed ora è finalmente arrivato il momento di riprenderla. La data prescelta è sabato 30 aprile 2022. Le modalità di svolgimento saranno le stesse delle passate edizioni: ritrovo al mercato coperto di Pray alle ore 8,30; formazione delle squadre e inizio delle attività di pulizia; alle 12,30 pausa pranzo con spaghettata nei locali della Pro Loco di Pray curata dai volontari dell’AUSER Valsessera; ripresa e conclusione del lavoro con il conferimento di quanto raccolto all’Ecocentro di Pray tra le 14 e le 16. Guanti, mascherine e sacchi per la raccolta saranno forniti alla partenza, ma se qualcuno possiede guanti da lavoro che utilizza regolarmente è invitato a portarli con sé, onde evitarne un eccessivo consumo.

Uguali restano anche le finalità, ossia sensibilizzare, responsabilizzare e mobilitare il più ampio numero possibile di persone che vivono in valle e che si sentono rattristate e indignate dal vedere così tanti rifiuti nelle cunette e nei prati a bordo strada. Per dare continuità e maggiore incisività all’impegno intendiamo lanciare l’idea di costituire un gruppo di volontari che spontaneamente si attivino un sabato ogni mese per la pulizia di brevi tratti delle nostre strade e dei nostri sentieri, coordinandosi attraverso la pagina Facebook di Custodiamo la Valsessera e un’apposita chat di WhatsApp.

Le norme anti Covid imporranno alcune precauzioni: registrazione di tutti i partecipanti prima dell’inizio delle operazioni di raccolta, distanziamento, uso della mascherina e possesso del green pass per accedere ai locali del pranzo.

In caso di pioggia la giornata di pulizia sarà rinviata al sabato successivo.