Zubiena, il primo germoglio del “paese delle rose”

Zubiena diventerà un paese più colorato e fresco. A darne annuncio è l’associazione Vermogno Vive che, dopo aver ripristinato il forno storico della frazione, ha già in mente un altro nuovo progetto. Il concetto è semplice: trasformare Vermogno e la sua via centrale, nel paese delle rose, al fine di renderla più accogliente e caratteristica: un piccolo idilliaco spazio per chiunque la attraversi.



Nella giornata di ieri, domenica 24 aprile, due volontari hanno dunque piantato le prime rose, concretizzando il primo passo di questa iniziativa.

Sui canali social non è tardato ad arrivare l’entusiasmo dei cittadini che dimostrando grande affetto e sostegno nei confronti del lavoro dell’associazione.