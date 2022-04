Rugby: Biella espugna il Curioni e vince 33-16

Campionato Nazionale Maschile Serie A, XVI giornata Asd Rugby Milano v Biella Rugby Club 16-33 (6-17)

Marcatori: p.t. 8’ c.p. Silva Soria (3-0), 10’ c.p. Morosini (3-3), 12’ c.p. Silva Soria (6-3), 27’ m. Vaglio Moien tr. Morosini (6-10), 31’ m. Milnes tr. Morosini (6-17). s.t. 48’ m. Benettin n.t. (6-22), 49’ m. Colitti n.t. (11-22), 60’ m. Lura n.t. (11-27); 62’ c.p. Morosini (11-30); 75’ c.p. Morosini (11-33).

Rugby Milano: Arena; Fattori, Rossi (cap.), Colitti, Fumagalli (47’ Tipo); Tolotti (41’ Delcarro), Silva Soria (61’ Krsul); Ferrari, Sbalchiero, Antinori; Scanferla, Sofo (42’ Soldi); Magallanes (47’ Betti), Caprotti (61’ Genovese), Romano (59’ Piatti).

All. Moreno

Biella Rugby Club: Foglio Bonda (67’ Braga); Ongarello (47’ Scalerandi), Morosini, Grosso (cap.), Lura; Benettin (63’ Laperuta), Rorato (65’ Besso); Vezzoli, Wilson, Boccardo (41’ Panigoni); Catalano, Panaro; Vaglio Moien (63’ Chaabane), Milnes (63’ Romeo), Ledesma (67’ Passuello).

All. Porrino

Arb. Pompa (Chieti)

AA1 Locatelli; AA2 Sgura

Cartellini: 19’ giallo a Milnes (Biella Rugby); 55’ giallo a Panigoni (Biella Rugby)

Calciatori: Silva Soria (Rugby Milano) 2/4; Krsul (Rugby Milano) 0/1; Morosini (Biella Rugby) 5/8

Note: Pomeriggio nuvoloso con circa 16°. Campo in ottime condizioni. Presenti circa 100 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Rugby Milano 1; Biella Rugby 5

Player of the Match: Milnes (Biella Rugby)

Serie A – risultati XVI giornata: Cus Torino – Cus Genova 49-20; Rugby Milano – Biella Rugby 16-33; Amatori Alghero – I Centurioni 15-26; Pro Recco – VII Torino Rugby 0-59.

Classifica: Cus Torino punti 72; Biella Rugby 63, Parabiago 49; Rugby Milano 43; I Centurioni 42, Amatori Alghero 20; VII Torino 19; Cus Genova 14, Pro Recco 0.

Vittoria con bonus anche a Milano, “Una grande prova di carattere”, come tiene a sottolineare coach Marco Porrino dopo aver visto i suoi ragazzi soffrire per i primi venti minuti di gioco. Venti lunghissimi minuti durante i quali i gialloverdi non riuscivano a dominare gli avversari né a costruire gioco. I primi ad andare in vantaggio sono stati i padroni di casa con un piazzato all’8’, pareggio al 10’, poi ancora i biancorossi avanti sul 6-3. Nervosismo alle stelle e due cartellini gialli per Biella che riesce a non subire altri punti, ritrovare il centro e segnare al 27’ per mano di Vaglio Moien, meta trasformata da Morosini. Milnes replica il gesto al 31’ e grazie alla trasformazione di Morosini fissa il parziale sul 6-17.

Brillante la ripresa con le mischie ordinate che iniziano a funzionare e la conseguenza è una costruzione di gioco più efficace che porta alla terza marcatura pesante al 48’. Autore Benettin che conclude prossimo alla bandierina. Impossibile la trasformazione. Nonostante l’ottima difesa biellese, in contropiede, Milano riesce a trovare lo spazio all’azione successiva.

Al 60’ Lura firma la meta del bonus, non trasformata. Biella continua a mettere pressione e rimedia due ottime opportunità per andare ai pali che Morosini non manca. Sull’11-33 Milano segna la seconda meta, ancora una volta non trasformata, ma non spaventano: al cronometro mancano tre giri da compiere prima di assaporare appieno il gusto della vittoria.

Marco Porrino: “Non nascondo di aver trascorso la vigilia e i primi venti minuti di gioco in grande apprensione. Poi i ragazzi hanno risolto tutto e hanno dato una grande prova di carattere. Ottima la difesa. A loro avevo detto in settimana che solo vincendo contro Milano avremmo staccato il biglietto per poter competere con Cus Torino. Adesso quel virtuale biglietto lo stiamo stringendo tra le mani. Ancora più soddisfatto al pensiero che solo noi e Cus Torino siamo riusciti a vincere su quel campo durante la stagione. Oggi, bravi tutti. Uno su tutti, dico Ledesma che in prima linea, poi in terza, ha prodotto tanto. Pensiamo alla prossima domenica, quando da secondi in classifica, affronteremo i primi della lista sul nostro campo, speriamo in una bella giornata di sole e tanta gente a supportare la squadra”.