Rugby, bene per l'under 17 ma si rallenta in serie C

SERIE C: 24.04.22 Volvera vs Biella Rugby 24-15

Marcatori. Mete: Savio (2) e Mafrouh.

BRC: Savatteri; Marazzato, Mondin, Sciarretta, Savio; Longo, Martinetto; Givonetti, Zanotti, Morandini; Brua, Bottego; Armenti, Littori, Mafrouh. A disposizione: Teagno, Bertolot, Protto, Revolon, Granieri, Negro, Cafaro.

Giovanni Martinetto, coach: “Troppi errori dall’inizio alla fine su fasi statiche, scelte, placcaggi, manualità. In una partita in cui le forze sono pari la buona volontà non basta”.



U17: 23.04.22 Rugby Rho vs Biella Rugby 16-26 (10-3)

BRC: Salussolia; Defilippi, Morel, Castello, Grillenzoni; Moretti, Fusaro (cap.); Borno, Trocca, Gregori; Fantini, Buturca; Zavallone, Grandi, Gibello. A disposizione: Nesterenko, Zaliznyi, Monteleone, Gravinese, Pagliano, Besso, Ramella Pollone.

Emilio Vezzoli, coach: “Biella chiude questa seconda fase del girone interregionale con una bellissima vittoria contro una squadra forte e organizzata. I ragazzi non hanno mai mollato e nel secondo tempo sono riusciti ad esprimere il proprio gioco sugli avversari portando a casa la vittoria. Menzione speciale per i nostri ragazzi ucraini Nazar e Yegor che grazie alla tempestività dei nostri dirigenti nel tesserarli, sono riusciti a scendere in campo e divertirsi. Ora ci prepariamo al meglio per il finale di stagione”.