Marcia Alpina di regolarità: 2° prova regionale alla Viera di Coggiola, FOTO

La marcia alpina di regolarità, dopo la prima prova regionale a Rosta in provincia di Torino, approda nel biellese. Viera Rivò nota località della Valsessera ha ospitato la seconda prova regionale individuale, organizzata con molta esperienza e professionalità dal G.S Genzianella.

La manifestazione prevedeva l’assegnazione del Trofeo in ricordo di Ennio Baravaglio e Cerruti Launone Claudio, il quale, grazie agli ottimi risultati dei propri atleti, è stato vinto dal G.S Ermenegildo Zegna.

Nove le Associazioni intervenute: dal biellese G.S Zegna, G.E Lessona, Pietro Micca Biella, La Pero Cossato; dalla Valsusa la Polisportiva Villardorese; dalla vicina Lombardia il Gam Sarezzo, Osa Valmadrera e GEF Dinamo;

31 gli atleti che hanno preso il via sotto la direzione dei cronometristi della CronoTeam biellese.

La tradizione vuole che alla Viera debba piovere, le previsioni all’inizio della settimana non prevedevano nulla di buono, i ragazzi di Giovanni Perino, costretti, un mese dalla gara, modificare l’intero percorso causa chiusura del tracciato in caso di allerta meteo, si sono dovuti impegnare sabato, sotto un forte acquazzone a coprire i controlli, ma la buona sorte li ha premiati, infatti domenica il tempo è stato clemente concedendo ai partecipanti una marcia senza problemi.

Il percorso lungo circa 10 Km suddiviso in cinque settori, ha soddisfatto i concorrenti; sentieri ben segnati e le medie giuste hanno dato sfogo a quegli atleti particolarmente adatti a tracciati di montagna; il terreno ha tenuto molto bene la pioggia caduta il giorno prima ed ha permesso di marciare senza troppi problemi, anche se, i due anni di inattività causa la pandemia, ha evidenziato la difficoltà nel ritrovare il passo regolare.

A rifocillare i concorrenti un sontuoso ristoro a base di pasticcini e panini offerti dal G.S Genzianella, oltre ad una ricca premiazione permessa grazie al lavoro degli organizzatori alla ricerca di sponsor i quali non hanno mai fatto mancare il loro supporto all’Associazione della Viera.

Al termine la classifica mette in evidenza l’esperienza di Coda Caseia Daniele, l’atleta del G.S Zegna si è imposto nella categoria Open unica con 111 penalità, alle sue spalle una sorprendente Bossù Valeria ( Pol.Villardorese) distanziata di sole 8 penalità dal vincitore, terzo gradino del podio con 139 penalità, per l’atleta del Gam Sarezzo Meggiorini Liliana. Per il settore giovanile, assente Schena Nicole e Dalla Mora Valentina, ha vita facile lo juniores Saviolo Riccardo del G.E Lessona primo nella sua categoria e 27° assoluto con 482 penalità.

La classifica finale vede alle spalle dei primi tre classificati al 4° posto Solesio Davide (Zegna), 5° Anghileri Giuseppe (OSA Valmadrera), 6° Pivotto Flaviano( Pietro Micca Biella), 7° Rocci Giuseppe( Villardorese), 8° Coltro Alessandro( Zegna),9°Caucino Stefano(Pietro Micca Biella),10°Negro Claudio( Villardorese), 11°Fontanella Claudio( Zegna),12° Levis Silvano(Pietro Micca Biella), 13° Carnevale Valentin o( Villardorese), 14° Di Palma Emiliano( Zegna), 15° De Giorgis Em ilio( Zegna), 16° Massera Catherine( Pietro Micca Biella), 17° Fortunato Massimo(Zegna), 18° Mello Grand Gianluca( Zegna), 19° Mancin Sandro( La Pero Cossato),20° Bonfanti Margherita( OSA Valmadrera), 21° Bergero Giuliano( Pietro Micca Biella), 22° Ceretti Sergio( Abazia), 23° Dell’Orco Davide( Zegna), 24° Bossù Roberto( Villardorese), 25° Valsecchi Annamaria( GEF Dinamo), 26° Nova Giovanna( GEF Dinamo), 27° Saviolo Riccardo( G.E Lessona), 28° Sottomano Daniele( Villardorese), 29° Crestani Eleonora( Zegna), 30° Azzalin Luigino( Villardorese).

Per la categoria base 1° posto per la coppia del G.E Lessona composta da Casasola Alberta e Didonè Renza.

Il G.S Ermenegildo Zegna, oltre a vincere il trofeo, si è aggiudicato anche la coppa come Associazione più numerosa.

Prossimo appuntamento con la marcia di regolarità al 5 giugno a Mezzana Mortigliengo con la 3° prova regionale, in cattedra il G.E Lessona.