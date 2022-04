Kickboxing, la biellese Desiré Foscale è campionessa mondiale

Giornata di successo per lo sport biellese al PalaOltrepò di Voghera dove si è svolta la tappa del tour mondiale di arti marziali WBFC. La giovanissima Desiré Foscale, nella categoria 50kg kickboxing, si porta a casa il titolo mondiale con una presentazione da manuale dominando l’incontro dall’inizio alla fine.



Ottima prestazione anche di Polin James e Sebastiano Colombo entrambi all’esordio in questo tipo di manifestazione che conquistano un terzo posto nella propria categoria lasciando intravedere ampi margini di crescita per il loro futuro.

Tutti e tre i ragazzi rappresentanti della ASD pesistica Ramella e guidati dal maestro Andrea Ingrasciotta, icona biellese di questa disciplina, hanno quindi dimostrato che Biella continua ad essere una fucina di talenti.