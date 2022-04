Da quanto fosse lì non si sa. E come siano andati i fatti in realtà nemmeno. Ma questo pomeriggio di lunedì 25 aprile intorno alle 16, Vigili del Fuoco e il personale del Canile Consortile di Cossato sono intervenuti per recuperare la carcassa di un cane trovato morto sui binari del treno a Chiavazza.

Con molta probabilità la bestiola è stata investita da un treno in corsa che non si è accorto di quanto stava accadendo.

Ad avvertire il 112 è stato un passante.