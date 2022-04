Biella: Incendio tetto del PalaLamarmora, tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco FOTO

In via Rivetti a Biella è stata segnalata intorno alle 13 la fuoriuscita di fumo dal tetto di una struttura, il PalaLamarmora, che lasciava presagire ad un incendio. I Vigili del Fuoco, che al momento sono ancora al lavoro, arrivati dopo pochi minuti dall'allerta, hanno constatato che sotto i pannelli solari si era sviluppato un focolaio. Immediatamente si sono messi al lavoro per la rimozione dei pannelli solari e per procedere allo spegnimento del rogo.

In questo momento i Vigili, con diverse squadre, stanno ancora operando per mettere in sicurezza la struttura. Non sono noti al momento le cause dell'incendio e i danni provocati dalle fiamme che dalle prime testimonianze sembrerebbe siano limitati a una cinquantina di metri quadri della copertura e che i piani sottostanti non siano rimasti coinvolti

Presenti sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale.

Seguiranno aggiornamenti