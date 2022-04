Aiutaci ad aiutare, a Zumaglia raccolta beni per l'Ucraina

“Uniti per l’Ucraina, Aiutaci ad aiutare” è lo slogan con cui l'associazione culturale “Pensieri Circolari Auser” di Zumaglia promuove la raccolta di materiali sanitari (bende 7-14, bende 5-10, garze cotone idrofilo, cerotti, farmaci emostatici, disinfettanti, siringhe di diverse dimensioni, carrozzine, stampelle, deambulatori), materiali per l'igiene personale (saponette, guanti lattice, detersivi per l’igiene della casa, pannolini per neonati) e cibi per animali come crocchette e scatolame per cani e gatti in favore della popolazione colpita dalla guerra.

Le raccolta si svolgerà nelle giornate di domani, martedì 26 aprile (dalle 10 alle 12), ed in quella di martedì 3 maggio (dalle 17 alle 19) presso la sede del centro incontro “Le Cascine” in via Case Sparse a Zumaglia. Altro punto di raccolta l’ambulatorio medico del paese mercoledì 27 aprile (17-19), e mercoledì 4 maggio, sempre dalle 17 alle 19,

Informazioni e prenotazioni contattando la presidente Pensieri Circolari Auser Fausta Gallo (3311680136).