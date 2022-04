Addio a Guendalina e Carolina, tra i custodi del Palazzo

Un’aria burbera, una colonna della curva Barlera da sempre, ma anche un custode preciso e puntuale e con un incredibile passione per lo sport vissuto in prima battuta da tifoso: stiamo parlando di Marco Lino o meglio conosciuto come il Lino per chi frequenta il Palazzo.

E mentre sta festeggiando come di consueto la vittoria e la passione sportiva di una squadra che segue da una vita vogliamo ritornare a mercoledì scorso non per una cronaca di tifo e di sport ma per dirvi della sua passione antica per i cani. Chi ha spesso passeggiato nei dintorni del Palazzo ha sempre notato a mo’ di custodi ante litteram quattro bei golden retriever che spesso sonnecchiavano sull’asfalto, posa da leoni ma anche carattere buono come quello del suo padrone. E soprattutto dei portafortuna per la squadra di basket ed è per questo che, oltre alla sconfitta rimediata contro Nardò mercoledì sera, quando si è sparsa la voce della doppia dipartita di due dei suoi cani, Guendalina e Carolina, l’universo del mondo del tifo si è stretto intorno a Marco Lino. Una perdita che ha recato tristezza infinita a Lino che, ancora a giorni di distanza non riesce a trattenere un po’ di malinconia.

Lino si consola con le due rimaste che conservano la tradizione dei golden retriever al suo fianco e che siamo sicuri lo allieteranno e terranno compagnia come i prossimi successi della prima squadra.