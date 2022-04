Che tempo farà oggi 25 aprile?

Oggi 25 aprile in Piemonte si allontana lentamente verso Est la circolazione depressionaria. Tuttavia permangono condizioni di instabilità sui settori alpini e sul levante ligure a causa di correnti umide occidentali con precipitazioni sparse, in locale sconfinamento serale anche alle pianure piemontesi orientali. Temperature stazionarie. Venti deboli o moderati.

Per quanto riguarda in particolare Biella, i cieli in prevalenza saranno parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata. Temperature previste tra i 9° e i 18°.