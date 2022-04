Candelo, scuole e associazioni al 77° anniversario della Liberazione d’Italia, FOTO

Per la celebrazione del 77° anniversario della Liberazione d’Italia la cittadinanza di Candelo si è riunita nella mattinata di oggi, 25 aprile, in piazza Castello davanti al Municipio, dove le note della banda musicale hanno dato avvio, alle ore 09:15 circa, alla manifestazione.

Durante il suo discorso il sindaco Paolo Gelone ha posto l’attenzione sul significato della giornata e rimarcato come questa non debba essere una forzatura dettata dall’abitudine, ma un’occasione per ricordare il valore della libertà, soprattutto alla luce dei recenti avvenimenti in Ucraina.



Presenti, oltre all’amministrazione comunale, i rappresentanti di ANPI e ANA, i ragazzi della scuola secondaria di primo grado e le associazioni locali. La mattinata sarà conclusa dalla Messa alla chiesa San Pietro mentre, nel pomeriggio, il cinema Verdi ospiterà due proiezioni sul tema della resistenza, in programma alle ore 15 e alle 16:30.