Dopo due anni, a Ponderano si ritorna a giocare nel ricordo del C.T. Vittorio Pozzo

La manifestazione è sempre volta a ricordare il C.T. della Nazionale Italiana, due volte campione del Mondo nel 1934 e nel 1938, le cui spoglie riposano nel locale cimitero dalla sua scomparsa avvenuta il 21 Dicembre 1968.

La ventitreesima edizione del Memorial si disputerà a Ponderano in provincia di Biella il prossimo 1° Maggio organizzata come sempre dalla società nerostellata del presidente Ermanno Rosso e dal suo staff.

La manifestazione a carattere Nazionale è riservata per i professionisti alla categoria Under 14 e vedra’ impegnate cinque blasonate società del panorama calcistico. In campo nel solito format a sei squadre si sfideranno i ragazzi di Alessandria, Atalanta, Bologna, Pro Vercelli, Torino e i padroni di casa del Ponderano.

Dalle ore 9,00 le squadre, suddivise in due gironi da tre si giocheranno le qualificazioni alle finali che si svolgeranno nel pomeriggio dopo la pausa pranzo e la cerimonia presso la tomba di Vittorio Pozzo nel locale cimitero. Il Girone A è composto da Bologna, Torino e Ponderano, mentre nel Girone B ci saranno Alessandria, Atalanta e Pro Vercelli. Come sempre presenti alla manifestazione nipoti e pronipoti del compianto C.T. , alcuni ospiti del panorama calcistico nazionale oltre a diverse autorità.

Un benvenuto e un ringraziamento ai due importanti partner FONDAZIONE FILA MUSEUM alla quale sarà intitolato il Trofeo e a SARA ASSICURAZIONI Agenzia di Biella che mette in palio la Coppa FAIR PLAY alla squadra più corretta e leale.

Sulle pagine del sito ufficiale www.memorialpozzo.it tutte le informazioni, inoltre su www.asdponderano.it sito ufficiale della società alla sezione TORNEI potete vedere tutti gli altri tornei del network STAR CUP che si svolgeranno tra il 25 aprile e il 5 giugno riservati a tutte le categorie dell’Attività di Base.