Pasca chene cossolu, poesia sulla Pasqua per il laboratorio linguistico di “Su Nuraghe”

In tutte le epoche, di fronte al dramma della guerra la poesia pare riacquistare nuova vitalità raccontando sofferenza umana e disperazione in cerca di consolazione. In questo filone ben si inserisce “Pasca chene cossolu/Pasqua senza conforto” di Tonino Mulas di Dorgali (Nuoro), residente a Milano da una vita. Nella mente riecheggiano versi epici: dalla terribile guerra tra Greci e Troiani raccontata nell’Iliade e quelli a noi più contemporanei di Eugenio Montale, Premio Nobel per la Letteratura (1975).

Come per il “Poeta della disperazione”, anche per il Dorgalese contemporaneo la sofferenza non solo umana traspare tra le rime, divenendo universale, perché “mornit su zustu e su vile/nemos riparat cuile”, vale a dire: “muoiono il giusto e il vile/nessuno ha un ovile sicuro”. Quartine che si concludono in fiduciosa speranza che “bolent sas artas culumbas/no bi siat prus nimigu/zelent de gherra sas trumbas/sos silos prenos de trigu” che, nella traduzione fornita dallo stesso autore, così suona: “Volino alte colombe/non ci sia più nemico/cessino trombe di guerra/i silos pieni di grano”.

La poesia verrà inserita nell’antologia di testi del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”. Appuntamenti a cadenza mensile per imparare a leggere e a scrivere in lingua materna contemporanea, tenendo i contatti con la comunità italiana che fa capo al Circulo sardo "Antonio Segni" di La Plata (Argentina) e al Circolo "Su Nuraghe" di Biella.

Pasca chene cossolu

Est Pasca chene cossolu

tronat bichina sa gherra

lutos prus mannos e dolu

chi unu populu aterrant

Betzos, pitzinnos e mamassuta

sos bumbardamentos

lassant domos in framma

sin mes' a milli turmentos.

Chimbanta dies de i ferruant

allutu s' ierruaperto

fossas d'interruim

bertu a su disterru.

Sunt arrumbaos cumbatentes

difendent sa terr'issoro

òmines sos prus balentes

fortes in intro 'e su coro

Difendent s'indipendèssia

contra su russu invasore

frimmos in sa cussièssia

ca libertade est onore.

Morit sa zente tzivile

e sos pipios in s'asilumorint

su zustu e su vilenemos

riparat cuile

Ma no risparmiat

sa sortesu zovaneddu iscuru

ch'est inimig' in su fronte

innossente issu puru

In custa via de sa rughe

anzone sacrificale

s'iscuru binchet

sa lughesu bene est suta 'e su male

ma non perdimus s'isperachi

nos arvescat beranu

s'omine bincat sa fera

et a s'iscuru sigat su craru,

bolent sas artas culumbas

no bi siat prus nimigu

zelent de gherra sas trumbas

sos silos prenos de trigu.

Tonino Mulas, Pasca 2022

Pasqua senza conforto

È una Pasqua senza conforto

tuona vicina la guerra

lutti più grandi e dolore

che un popolo opprimono

Vecchi bambini e mamme

sotto i bombardamenti

lasciano le case in fiamme

in mezzo a mille tormenti.

Cinquanta giorni d'inferno

hanno acceso l’inverno

aperto fosse comunico

stretto all’esilio.

Sono rimasti i combattenti

difendono la terra loro

gli uomini più valenti

i forti di cuore

Difendono l'indipendenza

contro il russo invasore

sicuri nella coscienza

che la libertà sia onore.

Muoiono i civili

negli asili i bambini

muoiono il giusto e il vile

nessuno ha un ovile sicuro

Ma non risparmia la sorte

il povero giovinetto

nemico al fronte

innocente anche lui

In questa via della croce

agnello sacrificale

il buio vince la luce

il bene sta sotto il male

Ma non perdiamo speranza

che arrivi primavera

l’uomo vinca la fiera

e segua il chiaro all'oscuro,



volino alte colombe

non ci sia più nemico

cessino di guerra le trombe

i silos pieni di grano.

Tonino Mulas, Pasqua 2022